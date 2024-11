Rossoblu favoriti dalla migliore classifica. Giallorossi costretti a vincere. In campionato un successo a testa

La notizia più triste è già arrivata. La Calabria perderà sicuramente una protagonista del calcio professionistico. Quello che tutti volevano evitare alla fine si è verificato. Uno dei due spareggi per non retrocedere tra i dilettanti sarà interamente a tinte calabresi. Vibonese versus Catanzaro. Eccolo il play out fratricida tra cugine di casa nostra. Due squadre e due tifoserie gemellate da un’amicizia storica, costrette alla battaglia disperata. Quella necessaria per mantenere la categoria ed evitare il dilettantismo.

Antipasto stagionale. Vibonese e Catanzaro si sono divise una vittoria per parte nei due incontri di campionato. Vittoria giallorossa nel match d’andata per 2-0. Successo rossoblu nel return match lo scorso 23 aprile.

Date da cerchiare in rosso. Il match di andata (21 maggio) si giocherà in casa della squadra che si è posizionata peggio. La sfida di ritorno (28 maggio) a campi invertiti.

Vibonese favorita. In caso di parità dopo i 180′ si terrà conto della differenza reti, e se dovesse riscontrarsi un ulteriore pareggio sarà la squadra con il miglior piazzamento in campionato a restare in Lega Pro.

21 maggio

Melfi-Akragas

Catanzaro-Vibonese

28 maggio

Akragas- Melfi

Vibonese - Catanzaro

Alessio Bompasso