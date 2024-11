Al 90’ l’episodio che gela i rossoblu: Baclet resta immobile per uno scontro. I lupi restano in 10 e Semenzato affonda i rossoblu

Una vittoria all’ultimo respiro costringe il Cosenza all’impresa nel return match dei quarti di finale play off. Al “Bottecchia” vince il Pordenone con un eurogol di Semenzato al 98’. Un tempo infinito come interminabili sono stati gli attimi di paura vissuti al minuto 90’ quando, in uno scontro fortuito, Baclet perde i sensi e resta immobile in area avversaria.

Fuori pericolo. Trasportato in ospedale, l’attaccante del Cosenza è stato sottoposto a tutti gli accertamenti del caso. E’ fuori pericolo e stamattina è stato dimesso.

Semenzato ne approfitta. Un episodio che ha scosso i lupi silani, tra l’altro rimasti in inferiorità numerica (per aver già esaurito tutti i cambi) negli otto e più minuti di recupero. Quando arriva il siluro di Semenzato che fa secco Perina e per il Cosenza è sconfitta.

Tempi supplementari e rigori. E domenica si replica al “San Vito-Marulla”. Per tenere a galla il sogno promozione serve un successo. Decisivi il miglior punteggio e successivamente la differenza reti. Qualora tutto dovesse restare in parità, spazio ai tempi supplementari ed eventuali calci di rigore.





Alessio Bompasso