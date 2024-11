I lupi silani raggiungono il punto più alto dal 2003 ad oggi e volano ai quarti di finale playoff. Oggi pomeriggio il sorteggio. Ecco come si svilupperà la “Final Eight”

Chi nella vita almeno una volta non si è trovato a fare i conti con una di quelle palle pazze vendute alle fiere? Una di quelle gommose che spinte con forza per terra diventano imprendibili, ingestibili, pericolose, pazze. Appunto? Ecco come vedono adesso il Cosenza le finaliste playoff di Lega Pro. La squadra di De Angelis ha fatto fuori la Paganese e nel doppio round si è sbarazzato anche del Matera.

La formazione data dai bookmakers come una delle favorite alla vittoria finale. Un clamoroso abbaglio perché adesso tutti dovranno fare i conti con i morsi dei lupi silani. Bravi a mettere in tasca il match d’andata al San Vito-Marulla. Bravissimi a gestire tutti i 90’ del Franco Salerno. Spingendo subito il piede sull’acceleratore. Segnando il gol della sicurezza e difendendo il vantaggio con le unghie e con i denti. Incisivi affamati di gloria che attendono adesso solo di capire quale sarà la prossima vittima.

Le sfidanti. Insieme al Cosenza volano ai quarti, Albinoleffe, Reggiana, Lecce, Livorno, Parma, Pordenone e Alessandria. Alle 15:30 i sorteggi. Domenica la prima sfida. Il 4 la replica a campi invertiti.

Il regolamento. Alla fase cosiddetta “Final Eight” partecipano le 8 squadre vincenti gli incontri della Seconda Fase inserite in un tabellone ed accoppiate mediante sorteggio (oggi alle 15:30). I confronti valevoli per i quarti di finale saranno disputati in gare di andata e ritorno, agli esiti delle quali risulteranno vincitrici le squadre che avranno ottenuto il miglior punteggio. In caso di parità di punteggio, dopo la gara di ritorno, per determinare la squadra vincente si tiene conto della differenza reti; verificandosi ulteriore parità, saranno disputati due tempi supplementari di 15’ ciascuno e, perdurando tale situazione, saranno eseguiti i calci di rigore.

Semifinali. Saranno disputate in gara unica ed in campo individuato dalla Lega Pro. In caso di parità, saranno disputati due tempi supplementari di 15’ e, perdurando tale situazione, saranno eseguiti i calci di rigore.

Finale. Sarà disputata in gara unica ed in campo individuato dalla Lega Pro. In caso di parità, saranno disputati due tempi supplementari di 15’ e, perdurando tale situazione, saranno eseguiti i calci di rigore.

Alessio Bompasso