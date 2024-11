Sarà la squadra friulana, che ha battuto Bassano e Giana Erminio, a contendere il passaggio del turno ai lupi silani. Ecco pregi e difetti degli avversari della formazione di De Angelis

Sarà il Pordenone l’avversario del Cosenza ai quarti di finale playoff di Lega Pro. La compagine da battere, in due round, per volare in semifinale e continuare a sognare la promozione in Serie B. L’urna ha unito il gruppo di De Angelis a quello friulano.

Pregi e difetti dell’avversario dei lupi. E’ la sorpresa, al pari del Cosenza, di questi playoff. Punto di forza: viaggia forte sulle armi dell'entusiasmo e da un paio d'anni si è assestata ai massimi livelli, pur non essendo mai la favorita. In stagione si è sempre comportata benissimo contro le grandi, dimostrando di non soffrire nessun complesso d'inferiorità. Inoltre dai quarti di finale, al centro del campo, tornerà Burrai, indiscusso faro della mediana, fresco e riposato dopo la maxi-squalifica. Lui, Suciu, Misuraca e qualche metro avanti Cattaneo sono la grande forza dei ramarri. Insieme a mister Tedino, ormai in rampa di lancio. Punto debole: l'età media della squadra è molto alta e la stanchezza, dopo una stagione tutta di corsa, inizia a farsi sentire. Inoltre in avanti Arma non sembra avere più la brillantezza che invece lo aveva accompagnato nella prima parte del torneo. Avversarie eliminate: Bassano Virtus e Giana Erminio

Gli accoppiamenti. Parma-Lucchese; Lecce – Alessandria; Pordenone – Cosenza; Livorno - Reggiana

Si parte. La fase calda dei playoff prenderà il via mercoledì 31 maggio, quando andranno in scena i match d’andata dei quarti di finale. Domenica 4 giugno, invece, la replica a campi invertiti.

Alessio Bompasso