Chiusa ormai la venticinquesima giornata, le professioniste si preparano a scendere in campo. Il Catanzaro ritrova Erra, alla prima prova da superare, non tra le più semplici. La Reggina sfida la capolista, per la Vibonese un’ex di Campilongo (In basso, il prossimo turno)

Tutti gli articoli di Sport

PHOTO