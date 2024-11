In attesa del campionato, Reggina, Catanzaro, Cosenza e Vigor Lamezia sono pronti a scendere in campo per la Coppa Italia. Ecco il programma del week end

LAMEZIA TERME - E’ già tempo di calcio giocato. Primi impegni ufficiali per le calabresi di Lega Pro. Già domani toccherà alla Vigor Lamezia scendere in campo per la Coppa Italia di terza serie. I biancoverdi, inseriti in un girone a tre che comprende anche il Martina Franca, saranno impegnati alle 18 a Matera, sul campo di una neo-promossa e con i dubbi relativi alle presenze di Improta e Montella. Erra tiene in pre-allarme Held e Catalano, pronti ad affiancare Del Sante.

Non solo Vigor Lamezia. Domenica partirà infatti la Tim Cup e tra le iscritte al primo turno ci sono Reggina, Catanzaro e Cosenza. Gli amaranto ripartiranno dal Granillo e alle 17.30 sfideranno la Casertana allenata dall’ex Gregucci. Esordio per il neo-acquisto Simone Masini che verrà schierato punta centrale nel tridente completato da Viola a destra e Di Michele a sinistra. Impegno in trasferta per il Cosenza che volerà a Cremona proprio domenica mattina e nel pomeriggio alle 18 proverà a sovvertire i pronostici della vigilia. Pronostici che sorridono al Catanzaro che nel primo turno della Tim Cup ospiterà al Ceravolo l’Akragas (fischio d’inizio ore 20.30), squadra di serie D con ambizioni da Lega Pro. Per la squadra di Checco Moriero un avversario abbordabile, ma da non sottovalutare perché il calcio d’agosto regala frequentemente sorprese.