I giallorossi di Zavettieri cercheranno la prima vittoria lontana dal Ceravolo contro il temuto Foggia. Il Cosenza aspetta il Monopoli, che cercherà di rimediare alla sconfitta contro la Vibonese che invece al Luigi Razza ospiterà il Melfi. Per la Reggina arriva Taranto, compagnia di disavventure in questo campionato

Nel prossimo turno, l’unica calabrese a giocare lontana dalle mura amiche è il Catanzaro, ancora a caccia della prima vittoria stagionale in trasferta. L’avversaria non è delle più semplici. Le aquile giallorosse faranno visita al Foggia. I pugliesi, tra i più temibili di questo campionato, vantano un ruolino di marcia tanto esterno, quanto interno che farebbe tremare chiunque. Sarà l’ultima della classe a fermare la marcia?

Altra calabrese, altra pugliese. Al Marulla arriva il Monopoli, che è stato proprio graziato dalle compagini della Calabria. Il Cosenza, reduce da un tiratissimo pari contro il Lecce, si trova davanti la squadra rivelazione del campionato, che cercherà il riscatto dopo l’ultima sconfitta inflitta dalla Vibonese.

La stessa che al Luigi Tazza se la vedrà con l’ormai ex ultima della classe. I rossoblù di Costantino, dovranno però fare attenzione. I lucani hanno dimostrato, soprattutto nell’ultima gara di volersela giocare fino in fondo, senza concedere sconti, né di intimorirsi davanti alle più grandi. O quelle che tali si definivano.

E’ il caso della Reggina. Travolta da una crisi che pare non trovare però fine.

Nella città in riva allo stretto arriva Taranto. I rossoblu di Prosperi non vantano certo una condizione migliore. Lo dimostra il percorso fatto nelle tredici precedenti gare. Le due compagini si trovano appaiate in classifica con 11 punti. Entrambe quindi punteranno alla vittoria.

Maria Chiara Sigillò