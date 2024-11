Contro il Savoia c’è la squadra titolare. Servirà a sterzare in campionato?

REGGIO CALABRIA - Sullo sfondo una trattativa di cessione avviata e confermata, dietro l’angolo una partita, quella con il Savoia, crocevia di una stagione. Poco cambierà in termini di punti in classifica un successo a Torre Annunziata. Molto potrebbe cambiare nelle teste dei giocatori reduci da un mese nero fatto di stravolgimenti tecnici, tattici e soprattutto tanto, tanto, nervosismo. Nervi tesi che hanno fatto perdere la testa a Rizzo prima e Dall’Oglio dopo. Entrambi però hanno scontato i loro turni di squalifica e contro il Savoia ritorneranno a disposizione del duo Tortelli-Padovano. Già, i due tecnici chiamati a sostituire Ciccio Cozza non sono riusciti a dare una sterzata al campionato amaranto. Per loro potrebbe essere l’ultima chance. Difficile capire, dal ritiro blindato in Campania, dove la squadra si trova già da ieri, se i due allenatori puntino a giocarsi il tutto e per tutto, schierando una formazione super offensiva, o si limitino a non prenderle e portare a casa un punticino. Il primo della loro gestione. Di sicuro c’è che avranno, praticamente, la squadra titolare a loro disposizione. Al contrario del Savoia che dovrà rinunciare a tutta la difesa di ruolo. Oltre ai rientranti Rizzo e Dall’Oglio, c’è da segnalare il ritorno in difesa di Di Lorenzo, tra gli amaranto. Con il Savoia è scontro diretto. I punti sul piatto potrebbero valere doppio, più in là. Fischio d’inizio sabato alle 15:00. Arbitrerà il signor Lanza della sezione di Nichelino.