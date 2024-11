Gli amaranto giocano in 10 gran parte del match contro la Casertana ma alla fine strappano un pareggio importantissimo in chiave salvezza

La Reggina conquista un punto preziosissimo sul campo della Casertana. Preziosissimo perché messo in cassaforte nonostante una partita iniziata subito in salita dopo l’espulsione di Mazzone al 20esimo del primo tempo. L’inferiorità numerica non ha demoralizzato gli amaranto di Alberti, bravi a non lasciare campo ai padroni di casa. Pochissime le azioni degne di note nel corso del primo tempo. I brividi per i calabresi sono arrivati nel finale di gara con il pallonetto di Mancosu che ha centrato la parte bassa della traversa, prima di rimbalzare sulla linea di porta ed essere allontanato dalla retroguardia amaranto. Finisce 0-0 e per la Reggina è un punto d’oro in chiave salvezza.