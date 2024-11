Dopo Vigor e Catanzaro, i cavallucci marini puntano al tris sullo Stretto nell’anticipo di venerdì sera. Calil è il giustiziere. La speranza dei tifosi amaranto è che non sia in serata

REGGIO CALABRIA - E’ la squadra che ha fatto rotolare la testa di Checco Moriero giù da Catanzaro. Qualcuno crede che venerdì possa dare la spinta decisiva via da Reggio a Ciccio Cozza, allenatore della Reggina. Le due formazioni inaugureranno la 13^ giornata di Lega Pro nell’anticipo di venerdì sera. Match in programma alle 20:45 all’Oreste Granillo. In Calabria sbarcherà un gruppo con il morale alle stelle. I cavallucci marini sono reduci da due vittorie di fila ed in trasferta non sbagliano mai quasi un colpo. Solo due gli intoppi, a Foggia e Benevento, terreni da cui, comunque, i ragazzi di mister Menichini hanno strappato via due punti. Positivo il ruolino contro le calabresi. Bloccata sull’1-1 all’esordio dal Cosenza, la Salernitana ha steso in successione Vigor Lamezia e, appunto, il Catanzaro. Unico comune denominatore, Caetano Calil. L’ex attaccante del Crotone, ha ammutolito prima la Vigor con un sassata a pochi secondi dal gong, e si è ripetuto contro le aquile giallorosse con una doppietta di rara bellezza. E’ l’uomo più decisivo della Salernitana. Già sei le reti confezionate. Una più pesante dell’altra. L’augurio dei tifosi amaranto è che venerdì non sia in serata. Altrimenti, saranno “Cozza amari”.