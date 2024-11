L'ultimo turno di campionato ha complicato i piani salvezza della formazione amaranto, ripiombata in ultima posizione

Invertire immediatamente la rotta per non perdere le speranze. Con questo imperativo, la Reggina si prepara alla sfida di Aprilia contro la Lupa Roma. La squadra amaranto non può più sbagliare: la vittoria dell’Aversa Normanna l’ha relegata all’ultimo posto e la concreta ipotesi di subire ulteriori penalizzazioni in questo campionato non lascia ben sperare. Le ultime due sconfitte consecutive hanno mostrato una squadra leggermente involuta, che non può fare a meno dei suoi uomini di maggiore qualità ed esperienza. Contro la Lupa Roma rientrerà Aronica e sono da valutare le condizioni di Zibert, entrambi assenti nell’ultima gara. Mancherà Masini, squalificato dal giudice sportivo: per rimpiazzarlo salgono le quotazioni di Viola che, oltre al gol, contro il Matera ha fatto vedere una buona condizione fisica. Scalpita anche Insigne, che sabato ha guardato la partita dalla panchina, e Di Michele ha ripreso il ritmo partita mentre Balistreri non è ancora al top. Alberti, quindi, ha possibilità di scegliere e valuterà anche le condizioni psicologiche dei suoi ragazzi, con la consapevolezza che altri passi falsi potrebbero compromettere irrimediabilmente la situazione.