Non sarà una vigilia da derby tranquilla per la Reggina. E non perché la squadra amaranto sia attesa da uno dei match più importanti della stagione su uno dei campi più difficili dell'intero girone. E neanche perché giocare in trasferta quest'anno non ha poi così portato tanta fortuna alla squadra di Karel Zeman. No. Peggio. Nonostante il consueto vento, l'aria attorno al club dello Stretto è irrespirabile. Il motivo? Una sconfitta clamorosa contro la Cittanovese, squadra militante in Eccellenza, due categorie più in basso degli amaranto.

È accaduto nel classico test di metà settimana con la squadra allenata da mister Zito che si è imposta con il risultato di 2-0. Nulla di catastrofico, si intende. Ma difficile da spiegare ai tifosi, imbufaliti al termine della partitella che avrebbe dovuto dare certezze in vista del derby di Cosenza e, invece, ha lasciato sul campo ulteriori punti interrogativi.

