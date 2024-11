In riva allo Stretto è partito l'azionariato popolare. Ma il rendimento in campo continua a preoccupare

COSENZA - In attesa di una svolta, o quanto meno, di un segnale incoraggiante sul campo, in casa amaranto proseguono sul fronte amministrativo le operazioni legate al futuro della società.



Oggi di fatto prende il via l'azionariato popolare che fa seguito all'aumento di capitale deliberato nei giorni scorsi. Un segnale di apertura verso l'esterno, secondo le intenzioni del club di via delle industrie, per l'avvio di una nuova fase in grado di tenere viva la tradizione di una realtà che vanta trascorsi di grande prestigio nel panorama calcistico nazionale. L'azionariato popolare, peraltro, nello scenario immaginato dovrebbe essere solo l'antipasto di una prospettiva ben più ampia al cui interno è previsto il progetto di uno stadio di proprietà.



Nel frattempo però, mentre si consumano progetti e ipotesi sul futuro, c'è da affrontare un presente per nulla tranquillo. La Reggina è ormai inchiodata ad un ultimo posto da cui al momento non sembra essere in grado di liberarsi. La nuova cura Alberti per adesso si rivelata inefficace e domenica è in programma il derby contro il Catanzaro contro cui servirà una squadra nettamente diversa, da quella vista nelle ultime uscite.



Sarà anche l'ultimo appuntamento prima della pausa natalizia. E saranno giorni cruciali per il destino del club dello Stretto.