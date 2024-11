Succede tutto dopo la sconfitta contro la Salernitana. Per la successione si pensa a Mozart

REGGIO CALABRIA – Caetano Calil colpisce ancora. Il giustiziere delle formazioni calabresi si conferma tale e,dopo Checco Moriero, butta giù dalla panchina anche Ciccio Cozza. Un suo gol piega la Reggina nell’anticipo della 13^ giornata di Lega Pro e negli spogliatoi succede di tutto. Al termine del trambusto generale, Cozza rassegna le sue dimissioni ancora non accettate dalla società. Le prossime ore saranno fondamentali in questo senso. Per la sua successione sarebbe stato allertato l’ex amaranto Mozart.