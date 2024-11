L’attaccante torna a disposizione. Decisivo un incontro con il patron Lillo Foti

REGGIO CALABRIA - David Di Michele è, e continuerà ad essere, un giocatore della Reggina. Almeno fino a fine stagione. La sua partenza, annunciata da tempo, non ci sarà. Decisivo un incontro tra l’attaccante ed il presidente amaranto Lillo Foti. Una buona notizia per mister Alberti, che potrà contare,di fatto, su un nuovo tassello mai utilizzato, da quando siede sulla panchina dello Stretto. Di Michele si è messo subito a disposizione della squadra. Una freccia in più nell’arco che dovrà abbattere la Juve Stabia.