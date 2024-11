Gli amaranto sbancano Taranto e si liberano dei play out. I rossoblu superano il Melfi ed accorciano sul Monopoli asfaltato dai silani. Nulla da fare per il Catanzaro battuto dal Foggia

Dai sei gol del Cosenza alla battuta d’arresto, preventivabile, del Catanzaro. Nel mezzo due vittorie pesantissime in chiave salvezza. Quelle di Reggina e Vibonese. Gli amaranto sbancano Taranto, si portano fuori dalla zona play out e (aspettando il posticipo) si mettono dietro anche l’Akragas. Tutto in una partita. Tutto grazie al suo uomo simbolo: Coralli, man of the match in Puglia. Un gol basta e avanza anche alla Vibonese per superare il Melfi a domicilio.

Decisivo il timbro di Minarini sul finire del primo tempo. Un gol che porta i rossoblu a tre punti dal Monopoli asfaltato dal Cosenza che rifila tre gol per tempo e chiude con un tennistico 6-2 la trasferta pugliese. Regione che sogna la promozione in serie B per mano del Foggia, sempre più capolista del girone. I satanelli ci mettono 77’ per superare il muro eretto dal Catanzaro. Poi Di Piazza suona la riscossa, Mazzeo cala il bis e per le aquile giallorosse ( in gol con Maita) è game-over.

Alessio Bompasso