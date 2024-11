Faccia a faccia tra lillo Foti e la cordata australiana pronta a rilevare il club amaranto

REGGIO CALABRIA - Mentre si moltiplicano le voci incontrollate e incontrollabili di un crescente numero di club in pesante crisi economica e tanti altri investiti dall’ultimo scandalo legato alle scommesse, c’è soprattutto una data cerchiata in rosso sui calendari appesi ai muri delle società di terza serie: il 30 giugno. Giorno in cui dovrà essere perfezionata la procedura di iscrizione. Una data a cui guarda con particolare attenzione la Reggina fresca di salvezza tra i professionisti ma prossima ad un passaggio di testimone ancora tutto da chiarire. La certezza: Lillo Foti lascerà. Il patron amaranto, dopo 29 anni, resterà socio di minoranza. La maggioranza della società dello stretto andrà, salvo clamorosi sviluppi, alla cordata calabro-australiana guidata da Nick Scali.Un accordo che dovrebbe immettere nelle casse reggine i liquidi per coprire i debiti e presentare tutto l’incartamento necessario all’iscrizione. Una cifra che girerebbe intorno ai due milioni di euro. Nel week-end, come annunciato dallo stesso Foti, ci sarà un nuovo incontro tra le parti per chiudere l’accordo. Poi si potrà pensare ad altro. La mente dei tifosi amaranto è tutta rivolta al ripescaggio in serie B. Un salto difficile ma non impossibile.