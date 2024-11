Già a lavoro il neo tecnico Tortelli. Avrà il compito, non facile, di risollevare le sorti della formazione amaranto bloccata in ultima posizione

REGGIO CALABRIA - Sarà Pierantonio Tortelli il nuovo allenatore della Reggina dopo le dimissioni di Francesco Cozza arrivate nell'immediato post partita della sfida persa contro la Salernitana. Una scelta tutta interna, dunque, proprio come quella che, inizialmente, sembrava dovesse ricadere su Santos Mozart. Il brasiliano, tuttavia, non ha ancora il patentino e quindi continuerà il suo lavoro all'interno dello staff tecnico amaranto.



Tortelli, bresciano classe 58, coordinatore tecnico del settore giovanile, sarà affiancato da Giuseppe Padovano che fino ad oggi aveva svolto lo stesso ruolo accanto a Ciccio Cozza.



Tortelli che ha già guidato il primo allenamento e oggi coordinerà una doppia seduta a porte chiuse, è chiamato a un compito non semplice. Ovvero risollevare le sorti di una squadra che dopo un inizio promettente si è subito smarrita. Alla Reggina la vittoria manca ormai dal lontano 5 ottobre e la strada per la risalita sembra ripida e piena di ostacoli. Il nuovo tecnico si è subito detto fiducioso circa la possibilità di invertire un trend che ha fatto sprofondare la Reggina all'ultimo posto in classifica in compagnia dell'Aversa Normanna.



Tortelli dovrà provare innanzitutto a far ritrovare entusiasmo ad un ambiente reso particolarmente depresso anche in seguito alla penalizzazione. Poi, naturalmente, servirà un’idea di gioco in grado di ridare compattezza e affidabilità ad una squadra che deve immediatamente tirarsi fuori dall'abisso in cui è precipitata.