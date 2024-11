Foti ci sta pensando davvero. Sondato il terreno che porta a Camolese

REGGIO CALABRIA - Al Sant’Agata tiene banco in queste ore la questione allenatore. Sulla panchina amaranto, al momento, non ci dovrebbero essere particolari scossoni con Tortelli che resterebbe dunque alla guida della squadra.Tuttavia già nel post partita Reggina-Benevento, il presidente Lillo Foti ha detto chiaramente di voler valutare con attenzione eventuali nuovi cambi al timone di un gruppo, che sembra davvero allo sbando.Lo stesso Foti sembra intenzionato a concedere un'altra opportunità al duo Tortelli-Padovano impegnato in questi giorni con la preparazione della delicata sfida esterna contro il Savoia. La nuova cura non sembra aver sortito gli effetti sperati come dimostrano le due sconfitte, gli zero gol segnati e i quattro subiti. A preoccupare, in particolare, è l’evidente passo indietro sul piano del gioco rispetto alla passata gestione Cozza. Anche per questo motivo il numero uno amaranto ha già sondato il terreno per eventuali cambi in corsa. Su tutti, in questo momento, sembra emergere con maggiore insistenza il nome di Giancarlo Camolese quale possibile soluzione in corsa. Per il tecnico torinese, peraltro, quello in riva allo Stretto sarebbe un ritorno dopo l’esperienza da calciatore all’inizio degli anni ’80 e la fortunata parentesi in panchina nella stagione 2003-2004 in serie A, quando dopo essere subentrato a Franco Colomba condusse la squadra amaranto alla salvezza.