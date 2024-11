Esclusi sia Viola che Di Michele per scelta tecnica. La squadra amaranto preparerà la delicata trasferta con il Melfi lontano dallo Stretto, più precisamente a Castrovillari

REGGIO CALABRIA – E’ iniziato stamattina il ritiro “forzato” della Reggina in quel di Castrovillari. Il luogo in cui la formazione amaranto resterà fino alla gara di sabato contro il Melfi. Fra i convocati spiccano due assenze di rilievo come quelle degli attaccanti David Di Michele e Alessio Viola. Entrambi sono fuori per scelta tecnica. Assente anche Enzo Camilleri alle prese con un infortunio, ma comunque squalificato per il prossimo match.





Questa la lista dei convocati apparsa sul sito ufficiale del club:



Portieri:Cetrangolo e Kovacsik.



Difensori: Ungaro, Crescenzi, Di Lorenzo, karagounis, Syku, Aquino.



Centrocampisti: Rizzo, Maita, Dall'Oglio, Ammirati, Armellino, Maimone, Salandria.



Attaccanti: Insigne, Louzada, Masini, Gjuci, Lancia.