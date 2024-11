Gli amaranto ospitano l’Aversa Normanna. Match in programma domenica alle 12:30. In panchina si rivede Di Michele

La Reggina è già di fronte al bivio. Domani nell'incontro casalingo dell'undicesima giornata di Lega Pro, la strada da prendere dovrà essere una sola. Al Granillo gli amaranto si troveranno di fronte l'Aversa Normanna, fanalino di coda del campionato, e dovranno dunque provare a fare bottino pieno.



Per gli uomini di mister Francesco Cozza non ci sono molte alternative. Le ultime prestazioni non hanno risollevato le sorti di una classifica che per la squadra dello Stretto, specie dopo la penalizzazione, è diventata decisamente critica. Il bel gioco mostrato solo a tratti non si è mai tradotto in punti pesanti. Di contro ogni prova appena opaca si è sempre tramutata in una pensante disfatta. Cozza ritrova Rizzo, pedina fondamentale nello scacchiere amaranto, al rientro dopo la squalifica. Il bomber Insigne tenuto a riposo nel derby di coppa, è chiamato ad un pronto riscatto mentre rientra in organico David Di Michele che in settimana si è allenato con i compagni e partirà dunque dalla panchina.



In difesa c’è il recupero di Karagounis che occuperà la consueta corsia di sinistra. Sulla destro probabile l’impegno di Ungaro mentre al centro dovrebbero giocare Di Lorenzo e Camilleri. Da tutto il reparto che nelle ultime uscite ha palesato evidenti limiti, Cozza si aspetta tanto. Per la truppa amaranto dopo le ultime prove tattiche di ieri, oggi l’ultima rifinitura svolta subito dopo la conferenza pre-partita di Cozza che ha posto anche fine al silenzio stampa scattato dopo la batosta di Lamezia.