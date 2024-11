La formazione amaranto blocca i più quotati avversari pugliesi. Il punto raccolto è prezioso ma l’allenatore resta in bilico

Tanto sudore, tanta sofferenza, tantissimi rischi, ma alla fine arriva un punto di platino per la Reggina. Zeman schiva l’esonero ma la sua panchina non è ancora salva. Come tutta la Reggina. Una squadra sfilacciata nei reparti, poco attenta ma comunque un osso duro quando alza il muro. Era successo contro il Foggia si è ripetuto contro la Fidelis. Ad aiutare la truppa amaranto anche un pò di fortuna. Trasformata in sfortuna per i locali vicinissimi al gol vittoria diverse volte.



E’ l’Andria, infatti, avere le migliori occasioni con uno scatenato Cruz. Clamorosa la chance a tempo praticamente scaduto con una incornata che finisce a lato. Qualche occasione anche per la Reggina soprattutto nella ripresa con Botta e Tommasone. Poi solo Andria e fischio finale sullo 0-0. Insomma tanta pena ma un punto prezioso in tasca con Zeman che salva la panchina. Almeno per il momento.