La partita in programma per domenica 25 ottobre allo stadio "Ceravolo" è stata spostata al prossimo 4 novembre

Come prevedibile è stata rinviata la gara tra Catanzaro e Palermo in programma per domenica 25 Ottobre e valevole per la settima giornata del campionato di Lega Pro.

Sono infatti dieci i positivi accertati nel Palermo: nove calciatori della prima squadra più l'allenatore Roberto Boscaglia.

La partita, secondo quanto reso noto attraverso un comunicato ufficiale dalla Lega Pro attraverso, si giocherà mercoledì 4 novembre alle ore 17.30. Il Palermo aveva inviato alla Lega una richiesta di rinvio del match di domenica, richiesta che quindi è stata accolta.

Di seguito il comunicato della Lega Pro: «Preso atto dell’istanza documentale ritualmente presentata dalla società Palermo ai sensi del punto 4 delle “DISPOSIZIONI GARE LEGA PRO – EMERGENZA COVID-19” di cui al Com. Uff. n. 54/L del 6 ottobre 2020, la Lega dispone che la gara Catanzaro-Palermo, in programma domenica 25 Ottobre 2020, Stadio “Nicola Ceravolo”, Catanzaro, venga posticipata, sentite le società, a MERCOLEDÌ 4 NOVEMBRE 2020 con inizio alle ore 17.30».