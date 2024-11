Cosenza e Vigor in campo sabato. Entrambe hanno battuto Catanzaro e Reggina. I silani lo hanno fatto in Coppa, i lametini in campionato

COSENZA - Una squadra che ha ritrovato grinta contro un’altra che ne ha da vendere. Cosenza versus Vigor Lamezia sarà questo e anche di più. Nella straregionale del “San Vito” si ritroveranno di fronte le “ammazza-derby” del girone. La squadra silana ha battuto Catanzaro e Reggina in coppa Italia. Le stesse squadre messe ko dai biancoverdi ma in campionato. E’ ovvio che i successi dei lametini pesano di più sulla bilancia. Com’è ovvio, che Del Sante e compagni si presentino nello stadio cosentino con tutti i favori del pronostico. Neppure il più pazzo dei bookmakers, infatti, darebbe favorito al successo il gruppo di Roselli, nonostante giochi in casa e venga da due prestazioni convincenti contro Lecce e Messina. Poco, troppo poco, per far paura alla Vigor che però deve trovare più convinzione in trasferta. Lo sa bene Alessandro Erra che al “San Vito” schiererà la migliore formazione possibile. Non si fida delle cosiddette “partiti semplici sulla carta”. Non si fida della fame da punti dei lupi silani.