Gli amaranto di Cozza vanno a caccia della vendetta contro la Casertana, la formazione che li ha buttati fuori dalla coppa Italia. Sfida delicata per il Cosenza impegnato all'Arechi di Salerno

REGGIO CALABRIA - Dopo mille polemiche, caos ripescaggi, e chi più ne ha più ne metta, si alza finalmente il sipario sulla Lega Pro. Con l’anticipo tra Matera e Paganese il campionato delle mille novità, voluto da Mario Macalli, è decollato già ieri. Un torneo spalmato in quattro giorni che oggi butta in campo Vigor Lamezia e Catanzaro, rispettivamente contro Aversa Normanna e Juve Stabia. Il clou però è domani con le altre due calabresi Reggina e Cosenza, sul rettangolo di gioco. Alle 16:00 al “Granillo” gli amaranto di Ciccio Cozza sfidano, ed è già la seconda volta in questo primo scorcio di nuova stagione, la Casertana. I campani hanno battuto i reggini in coppa Italia. Quale migliore occasione, quindi, per vendicarsi del ko ed incamerare i primi tre punti in classifica. Difficile ipotizzare una formazione titolare tra gli amaranto. Mister Cozza ha fatto girare tutti i suoi uomini a disposizione nel precampionato. Sicuro il cambiamento di modulo. Via il 3-5-2, marchio di fabbrica di Cozza, dentro un 4-3-3 più applicabile all’attuale Reggina. Squadra difficile anche per il Cosenza. Campionato in salita per i lupi di Cappellacci impegnati, probabilmente, nella sfida più difficile della giornata. I lupi sono attesi a Salerno sul campo della corazzata Salernitana. Gara in programma alle 18:00. Previsto uno stravolgimento in campo tra le fila rossoblu. Mister Cappellacci cambierà almeno 5/11esimi della squadra impegnata nelle ultime gare di pre-campionato. Particolare attenzione all’attacco rossoblu, il reparto che ha convinto di meno nel calcio d’agosto. (ab)