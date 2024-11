Dopo il lungo periodo in anticipo al sabato, Catanzaro, Cosenza, Vibonese e Reggina giocheranno nel più consueto giorno festivo

La Lega ha reso noto il calendario degli ultimi tre mesi di campionato.

Dal 5 marzo, il Girone C tornerà a giocare di domenica alle 14.30 e 16.30. Non sono previste gare alle 20.30, salvo accordi tra club o posticipi trasmessi da Rai Sport.



L’ultimo turno infrasettimanale è in programma mercoledì 5 aprile. Il 15 sempre di aprile si scenderà in campo di sabato, vigilia di Pasqua.

Nelle ultime due giornate sarà garantita la contemporaneità, pertanto le gare inizieranno tutte allo stesso orario.

Ecco date e orari del Girone C:

5 MARZO 2017 - 28a GIORNATA

CATANIA-MELFI ore 14.30

CATANZARO-MATERA ore 18.30

FIDELIS ANDRIA-AKRAGAS ore 18.30

FOGGIA-JUVE STABIA ore 18.30

FONDI-TARANTO ore 18.30

MESSINA-MONOPOLI ore 14.30

PAGANESE-COSENZA ore 18.30

REGGINA-CASERTANA ore 14.30

SIRACUSA-VIBONESE ore 14.30

V.FRANCAVILLA-LECCE ore 14.30



12 MARZO 2017 - 29a GIORNATA

CASERTANA-MESSINA ore 18.30

COSENZA-FIDELIS ANDRIA ore 14.30

JUVE STABIA-PAGANESE ore 14.30

LECCE-CATANIA ore 14.30

MATERA-REGGINA ore 18.30

MELFI-CATANZARO ore 14.30

MONOPOLI-FOGGIA Lunedì 13/03 ore 20.45 diretta Rai

SIRACUSA-FONDI ore 14.30

TARANTO-AKRAGAS ore 18.30

VIBONESE-V. FRANCAVILLA ore 18.30



19 MARZO 2017 - 30a GIORNATA

AKRAGAS-MATERA ore 14.30

CATANZARO-MONOPOLI ore 18.30

COSENZA-JUVE STABIA ore 14.30

FIDELIS ANDRIA-SIRACUSA ore 18.30

FOGGIA-LECCE ore 14.30

FONDI-CASERTANA ore 18.30

MESSINA-TARANTO ore 14.30

PAGANESE-CATANIA ore 18.30

REGGINA-VIBONESE ore 18.30

VIRTUS FRANCAVILLA-MELFI ore 14.30



26 MARZO 2017 - 31a GIORNATA

CASERTANA-COSENZA ore 18.30

CATANIA-FOGGIA ore 14.30

JUVE STABIA-CATANZARO ore 18.30

LECCE-FONDI ore 14.30

MATERA-MESSINA ore 18.30

MELFI-AKRAGAS ore 14.30

MONOPOLI-V.FRANCAVILLA ore 18.30

SIRACUSA-REGGINA ore 14.30

TARANTO-PAGANESE ore 18.30

VIBONESE-FIDELIS ANDRIA ore 18.30



2 APRILE 2017 - 32a GIORNATA

AKRAGAS-SIRACUSA ore 14.30

CATANZARO-CATANIA ore 18.30

COSENZA-LECCE ore 18.30

FIDELIS ANDRIA-MESSINA ore 14.30

FOGGIA-PAGANESE ore 18.30

FONDI vs MATERA Domenica Ore 14.30

JUVE STABIA-CASERTANA ore 14.30

REGGINA-MELFI ore 18.30

VIBONESE-MONOPOLI ore 14.30

V. FRANCAVILLA-TARANTO ore 14.30



5 APRILE 2017 - 33a GIORNATA (turno infrasettimanale)

CATANIA-VIRTUS FRANCAVILLA ore 18.30

CATANZARO-FOGGIA ore 18.30

LECCE-JUVE STABIA ore 20.45 diretta Rai

MATERA-FIDELIS ANDRIA ore 18.30

MELFI-VIBONESE ore 14.30

MESSINA-AKRAGAS ore 18.30

MONOPOLI-COSENZA ore 14.30

PAGANESE-FONDI ore 18.30

SIRACUSA-CASERTANA ore 14.30

TARANTO-REGGINA ore 14.30



9 APRILE 2017 - 34a GIORNATA

AKRAGAS-PAGANESE ore 14.30

CASERTANA-FOGGIA ore 14.30

COSENZA-SIRACUSA ore 18.30

FONDI-MESSINA ore 14.30

JUVE STABIA-MATERA ore 14.30

LECCE-TARANTO ore 14.30

MONOPOLI-MELFI ore 18.30

REGGINA-CATANZARO ore 18.30

VIBONESE-CATANIA ore 18.30

V.FRANCAVILLA-F. ANDRIA ore 14.30



15 APRILE 2017 - 35a GIORNATA (sabato pre-pasquale)

AKRAGAS-CASERTANA ore 14.30

CATANIA-COSENZA ore 18.30

CATANZARO-SIRACUSA ore 18.30

FIDELIS ANDRIA-FONDI ore 18.30

FOGGIA-REGGINA ore 14.30

MATERA-LECCE ore 18.30

MESSINA-MELFI ore 14.30

PAGANESE-VIBONESE ore 14.30

TARANTO-MONOPOLI ore 14.30

V. FRANCAVILLA-JUVE STABIA ore 14.30



23 APRILE 2017 - 36a GIORNATA

CASERTANA-MATERA ore 14.30

COSENZA-AKRAGAS Domenica ore 18.30

FONDI-FOGGIA ore 18.30

JUVE STABIA-FIDELIS ANDRIA ore 14.30

LECCE-MESSINA ore 14.30

MELFI-TARANTO ore 18.30

MONOPOLI-CATANIA ore 18.30

REGGINA-V. FRANCAVILLA ore 18.30

SIRACUSA-PAGANESE ore 14.30

VIBONESE-CATANZARO ore 14.30



30 APRILE 2017 - 37a GIORNATA

AKRAGAS-JUVE STABIA ore 14.30

CATANIA-SIRACUSA ore 14.30

CATANZARO-CASERTANA ore 14.30

FIDELIS ANDRIA-REGGINA ore 14.30

FOGGIA-MELFI ore 14.30

MATERA-MONOPOLI ore 14.30

MESSINA-COSENZA ore 14.30

PAGANESE-LECCE ore 14.30

TARANTO-VIBONESE ore 14.30

VIRTUS FRANCAVILLA-FONDI ore 14.30



7 MAGGIO 2017 - 38a GIORNATA

CASERTANA-CATANIA ore 17.30

COSENZA-FOGGIA ore 17.30 diretta Rai

FONDI-CATANZARO ore 17.30

JUVE STABIA-TARANTO ore 17.30

LECCE FIDELIS-ANDRIA ore 17.30

MELFI-MATERA ore 17.30

MONOPOLI-AKRAGAS ore 17.30

REGGINA-PAGANESE ore 17.30

SIRACUSA-V. FRANCAVILLA ore 17.30

VIBONESE-MESSINA ore 17.30

