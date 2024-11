Archiviata già la prima di ritorno, per le calabresi guardano già al prossimo turno. Ritorna il derby dello stretto, sulla sfonda giallorossa. Il Cosenza, riparte da zero dopo il derby costato caro a Giorgio Roselli

Un girone di andata iniziato bene solo per la Reggina che contro il Fondi sfata il tabù e si prende l’intera posta in palio, riscattando il ko dell’andata. Ma lo sguardo è già verso il prossimo turno. Ad attendere gli amaranto, il derby dello stretto. E si sa, non è mai una partita come le altre per due formazioni abituate ad incontrarsi e scontrarsi in categorie più elevate. Il bilancio dei precedenti tra Messina e Reggina, sulla sponda giallorossa, è a favore dei padroni di casa.





Sempre peggio la Vibonese, ormai in solitaria all’ultimo posto. Nella prossima giornata, trasferta pontina per i rossoblu che faranno visita al Fondi. La gara di andata sancì la prima vittoria tra i professionisti per la Vibonese, certo, grazie all’autorete degli avversari. Di acqua sotto i ponti ne è passata, eccome.





Catanzaro e Cosenza sorridono a metà dopo il derby e soprattutto in vista del prossimo turno.





I giallorossi ospiteranno il Francavilla. Nella gara di andata, per i brindisini fu l’esordio in Lega Pro, imponendosi al Ceravolo. Per il Catanzaro, in piena rivoluzione societaria, l’inizio della crisi. Dopo aver stoppato il Cosenza nel derby, però i giallorossi di mister Zavettieri lavoreranno per proseguire sulla scia positiva.





Lega Pro, Cosenza: esonerato Roselli

Il Cosenza ora riparte da zero. Giorgio Roselli, voleva un regalo per Natale. Ma il pari nel derby gli è costato la panchina. I rossoblù, ora affidati a Stefano De Angelis, concentrati sulla bestia nera chiamata Taranto che in questo campionato ha punito i cosentini in più occasioni, Coppa Italia compresa.

Maria Chiara Sigillò