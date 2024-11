Le squadre calabresi di terza serie si tuffano ufficialmente nella nuova stagione. Partiti i ritiri di Catanzaro e Cosenza. Mercoledì si avvierà il nuovo anno anche per la Vigor Lamezia. In attesa delle decisioni della Covisoc, invece, la Reggina al momento ferma con le quattro frecce

CATANZARO - Partiti ufficialmente i ritiri precampionato delle formazioni calabresi di Lega Pro. Il Catanzaro ed il Cosenza sono già nei rispettivi quartier generali. Assisi per il Catanzaro, Norcia per il Cosenza. I due club di casa nostra hanno fatto da apripista. La Vigor Lamezia si riunirà mercoledì per poi trasferirsi in Sila, mentre è ancora ferma al palo la Reggina in attesa di conoscere le decisioni della Covisoc in termini di iscrizione al prossimo torneo unico. Primi problemini stagionali per il Catanzaro. Ancora assente il portiere Giacomo Bindi. L’estremo giallorosso non si è presentato nè al preritiro in città né alla partenza per la località umbra. Nessuna giustificazione plausibile, a detta del direttore sportivo Armando Ortoli, è ancora pervenuta in società. Bindi fa gola a molti club anche di serie B, ma per il momento alcuna offerta è stata presentata ed il Catanzaro agirà per le vie legali nei confronti del giocatore qualora dovesse ritardare ancora il suo arrivo. Tutto tranquillo, invece a Norcia, casa del Cosenza. Clima postivo nel gruppo silano agli ordini di mister Cappellacci. Nella rosa a disposizione del trainer rossoblu si è aggregato anche Jonathan Alessandro. In settimana previsti nuovi arrivi. Probabile l’inserimento del centrocampista Andrea Arrigoni e dell’esterno Giovanni Formiconi. Mercoledì sarà il giorno dell’inizio ufficiale della nuova stagione anche per la Vigor Lamezia. Nel pre-ritiro biancoverde, miste Erra potrebbe ritrovarsi, tra i giocatori a sua disposizione, anche Domenico Marchetti. Tra il club di via Marconi ed il forte difensore c’è infatti un riavvicinamento dopo le incomprensioni dei giorni scorsi.