VIDEO | La squadra di mister Calabro non brilla nel primo tempo ma è nella seconda frazione di gioco che si concretizza la disfatta

Finisce 5 a 1 la partita tra Ternana e Catanzaro. La cronaca della partita vede i padroni di casa iniziare meglio: il Catanzaro sbaglia troppo. Al 16’ la Ternana passa in vantaggio: bella l’azione di Torromino sulla sinistra che serve Partipilo che segna. Gol però condizionato da una netta posizione di fuorigioco.

Il Catanzaro non ci sta e Calabro ricorre alla panchina. In campo alla mezz’ora Verna e Di Massimo. Mossa azzeccata perché e proprio Di Massimo a farsi spazio in area al 34’: il giallorosso viene messo a terra. Calcio di rigore. Dal dischetto ci pensa Carlini a pareggiare. Il Catanzaro prende coraggio e gioca bene, la Ternana ha però la palla del raddoppio: attento però Branduani. A pochi istanti dal termine è pericoloso il Catanzaro ma il colpo di testa di Evacuo finisce a lato.

Secondo tempo

La seconda frazione di gioco vede in campo una Ternana quasi perfetta che sin da subito mette pressione alle aquile. Al 7’ i padroni di casa trovano il raddoppio con Falletti: decisiva sul tiro la deviazione di Fazio che spiazza Branduani.

Dopo appena 7 minuti arriva il terzo gol con Palumbo (tra i migliori in campo), la Ternana assedia gli ospiti e cala il poker al 20’: Raicevic trafigge uno sconsolato Branduani. Il Catanzaro ormai non c’è più e la Ternana ne approfitta nel finale: quinto gol della Ternana con Ferrante che trasforma un penalty procurato da Peralta. Finisce qui con il Catanzaro che dovrà cancellare subito questa trasferta e pensare al futuro.

Il tabellino

Ternana (4-2-3-1): Iannarilli; Defendi, Boben, Kontek, Mammarella; Palumbo (77’ Salzano), Damian; Partipilo (77’ Peralta), Falletti (70’ Paghera), Torromino (66’Furlan); Raicevic (66’ Ferrante). A. disp.: Casadei, Proietti, Vantaggiato, Russo, Suagher, Peralta, Laverone, Salzano, Frascatore.

Allenatore: Lucarelli.

Catanzaro (3-4-2-1): Branduani; Fazio, Martinelli, Pinna; Garufo, Altobelli (30’Di Massimo), Corapi, Casoli, Contessa (30’Verna); Evacuo (68’Baldassin), Carlini. A disp.: Iannì, Di Gennaro, Cusumano, Salines, Curiale, Riggio, Riccardi, Risolo, Baldassin.

Allenatore: Calabro.

Marcatori: 16′ Partipilo 35’Carlini su rig. 52 Falletti 59’ Palumbo 64 Raicevic 93’ Ferrante su rig

Arbitro: Feliciani