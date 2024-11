I tifosi del Catanzaro pranzeranno al “Ceravolo”. Alle 12:30 previsto il fischio d’inizio contro il Barletta. In anticipo al sabato le altre tre formazioni calabresi

CATANZARO – La Lega Pro ha ufficializzato il programma della 9^ giornata di campionato in programma il 19 ottobre. Pranzo al “Ceravolo” per il Catanzaro che ospita il Barletta. In anticipo le altre tre sorelle calabresi. Sabato il Cosenza scenderà in campo a Matera alle 14:30. Trenta minuti dopo toccherà alla Vigor Lamezia battere il calcio d’inizio a Messina. Alle 19:30 spazio alla Reggina in casa contro la Lupa Roma.

Questo il quadro completo della 9^ giornata:

Benevento vs Salernitana domenica 19 ottobre ore 14,30

Casertana vs Barletta domenica 19 ottobre ore 18,00

Catanzaro vs Ischia domenica 19 ottobre ore 12,30

Foggia vs Savoia sabato 18 ottobre ore 16,00

Juve Stabia vs Lecce domenica 19 ottobre ore 16,00

Martina Franca vs Aversa Normanna sabato 18 ottobre ore 19,30

Matera vs Cosenza sabato 18 ottobre ore 14,30

Messina vs Vigor Lamezia sabato 18 ottobre ore 15,00

Paganese vs Melfi sabato 18 ottobre ore 17,00

Reggina vs Lupa Roma venerdì 17 ottobre ore 19,30