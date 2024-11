Ultimi novanta minuti di gioco che chiuderanno il girone di andata. Il Cosenza, in attesa del derby calabrese contro il Catanzaro che aprirà il girone di ritorno, farà visita al Foggia. Per i giallorossi a domicilio il Fondi

Ultimo turno del girone di andata, ultima possibilità di recuperare un percorso altalenante. Al Ceravolo arriva il Fondi. Una formazione particolare che nelle precedenti gare ha già messo in difficoltà le altre formazioni calabresi. Solo la Vibonese è riuscita a fermarla. Sei le vittorie totali, due quelle fuori casa. L’ultima il 7 dicembre. Ironia della sorte, anche l’ultima vittoria in casa del Catanzaro porta la stessa data.





Per il Cosenza, invece, si prospetta una trasferta impegnativa. La squadra di Roselli nell’ultima giornata sarà impegnata a Foggia, a più cinque in classifica. Un’occasione da non sprecare quindi per il Cosenza che dovrà approfittare del periodo non proprio brillante dei pugliesi. L’ultima vittoria interna è ferma al 20 novembre. Per i rossoblù è la prova del 9 prima dell’attesissimo derby.





Discorso delicato per le altre due formazioni calabresi. Trasferta siciliana per la Vibonese. Sfida che vale quasi la salvezza. I rossoblù, contro il Messina proveranno ad uscire dalla crisi, tentando magari anche il sorpasso in classifica. Messina che in casa non vince ormai da quasi due mesi.





Zeman suona la carica. Contro la Paganese è vietato sbagliare. La Reggina deve necessariamente lasciare la parte rossa della classifica, portando a casa l’intera posta in palio. Il pareggio non è più contemplato.



Maria Chiara Sigillò