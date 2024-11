Pronti a partire gli ultimi 180 minuti di gioco che segneranno in parte il destino delle quattro calabresi

Il Cosenza si prepara al gran finale della stagione regolare, prima di tornare in campo per gli spareggi promozione. I silani andranno a far visita al Messina, formazione che ormai viaggia in piena zona salvezza. Messina tornato alla vittoria dopo tre risultati non proprio splendidi e determinato a continuare in vista soprattutto della penalizzazione in arrivo che non andrebbe ad intaccare comunque la questione salvezza, Staccando ulteriormente la Reggina attualmente a meno 1. Amaranto che invece saranno impegnati sul campo dell’Andria con lo stesso obiettivo. La Reggina potrebbe infatti mettere il timbro sulla stagione 2016-2017. I pugliesi distanti solo una lunghezza dalla zona promozione vorranno quindi rimettersi in carreggiata e giocarsela fino alla fine.

Zona Play out. Chi invece lotta per rimanere ancora in corsa play out sono Catanzaro e Vibonese. I giallorossi, dopo la debacle del Luigi Razza proveranno a mettere una toppa su un campionato iniziato male. Il Catanzaro, unica formazione calabrese a giocare in casa, ospiterà la Casertana collocata nella parte opposta della classifica. I rossoblù invece se la giocheranno sul campo del Taranto, attualmente ultimo e quindi retrocesso.

Maria Chiara Sigillò