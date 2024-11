Il patron giallorosso Cosentino sarebbe pronto ad una vera rivoluzione. A farne le spese potrebbe essere Il Ds Ortoli ma la società smentisce

CATANZARO - A Catanzaro soffia forte il vento. Non una notizia in termini climatici, lo diventa però quando sui tre Colli Eolo si lega al calcio. Stando agli ultimi rumors di mercato, il club giallorosso sarebbe pronto ad una rivoluzione totale. Non solo in campo ma anche nei quadri dirigenziali. A farne le spese parecchi giocatori e forse anche il direttore sportivo Armando Ortoli. L’uomo che ha costruito la squadra ma che ad oggi non ha raccolto i risultati sperati. Almeno non quelli attesi dal patron Giuseppe Cosentino, furioso, si mormora, per il poco esaltante campionato portato avanti fin qui dalla sua squadra. Ha deluso Moriero, stanno deludendo i giocatori che avrebbero dovuto dare quel qualcosa in più all’Uesse. Kamarà su tutti. Il campione franco-senengalese, tuttavia, dovrebbe restare al suo posto, altri elementi verranno messi alla porta con le valige in mano. Martignago, Silva Reis e Fofana i maggiori indiziati. A loro si potrebbero aggiungere i vari Squillace, Pacciardi, Orchi e Morosini.



La società smentisce. L'Us Catanzaro - si legge nel comunicato ufficiale della società giallorossa - smentisce categoricamente le ipotesi relative ad un’imminente separazione tra il club giallorosso ed il ds Armando Ortoli, poiché l’attuale direttore sportivo gode della piena fiducia della società per la prosecuzione della stagione agonistica 2014/2015 nonché per le future operazioni in sede di calciomercato.