Già 2000 i tagliandi venduti.In chiave mercato la Reggina insegue Gallon dell'Hinterreggio ma resta vigile su Fabio Caserta.

REGGIO CALABRIA - Sono già 2000 i tagliandi staccati. Messina-Reggina è una sfida che nessuno vuole perdersi. A maggior ragione adesso. Tra i mille motivi che rendono incandescente da sempre il derby dello Stretto, ce n'è uno ben più importante. Si chiama "salvezza" ed entrambe le formazioni sono dentro con entrambi i piedi nella lotta per accaparrarsela. Quella di domenica (fischio d'inizio alle 14:00) sarà un match fondamentale in questo senso. Oltre ad Aronica, tra gli amaranto, potrebbero esordire anche Cirillo e Belardi. Nel frattempo Reggio aspetta altri colpi. Stando a rumors di mercato il club amaranto sarebbe sulle tracce di Gallon, attaccante in forza all'Hinterreggio. Resta in piedi, tuttavia, la pista Fabio Caserta. Un regalo lieto per lo zoccolo duro della tifoseria reggina. A Foti (come sempre) l'ultima parola.