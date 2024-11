Come annunciato, ecco che si scenderà in campo sabato. Le calabresi ripartono tutte dalle mura amiche, tranne il Catanzaro che sarà impegnato in Sicilia in un match non proprio inedito. Reduci da risultati poco entusiasmanti, è tempo di riscatto. Occhio, però, alle avversarie.

Si avvicina il sedicesimo turno, in campo ormai sabato. Per le calabresi è tempo di rispondere alle armi, il girone di andata è in dirittura di arrivo e il bilancio non è certamente dei migliori. Il Catanzaro è l’unica delle quattro in trasferta.

I giallorossi saranno impegnati contro il Siracusa. Non una gara inedita. I precedenti tra le due formazioni affondano radici già negli anni trenta. Lo scontro più importante certamente la promozione in Serie B. La vittoria fu dei calabresi. Sono dodici i match in terra siciliana: 8 vittorie siracusane, 4 pareggi. Nessuna vittoria, invece per il Catanzaro. E visto l’andamento è il caso di invertire la rotta.

Al Marulla andrà in scena la sfida contro gli etnei. La numero sei. Equilibrio nei cinque precedenti tra Cosenza e Catania. Una vittoria a testa e tre pareggi. L’ultima vittoria degli etnei, in terra calabra, risale al lontano 1963.

Alla corte della Vibonese arriva la Paganese. I salernitani, dopo aver ritrovato la vittoria nella scorsa giornata, cercheranno continuità. In trasferta però non vincono da quasi due mesi, e i punti di distacco dai calabresi sono solo tre. Un’occasione ghiotta per i rossoblu.

La Reggina riparte dal Granillo contro il Foggia. Opportunità per gli amaranto che proprio contro le grandi hanno sempre reagito. E l’ultimo successo dei pugliesi in trasferta è fermo alla quinta giornata.

Maria Chiara Sigillò