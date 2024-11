I rossoblu escono con le ossa rotte da Siracusa e adesso guardano da vicino la Serie D. Sorridono invece Catanzaro e Reggina. Mastica amaro il Cosenza

La paura adesso è tanta. Il rischio che la Vibonese dica addio al calcio professionistico, dopo averlo riabbracciato solo da qualche mese, ora è davvero concreto. I rossoblu di Campilongo non entrano praticamente in campo a Siracusa e a fine gara si ritrovano in ultima posizione in classifica. Gli aretusei chiudono la pratica già nel primo tempo. Tre i gol subiti dai calabresi in 45’. Tanti troppi per azzardare anche solamente una minima risposta. A poco serve, infatti, il lampo di Minarini tra i montelonesi che nel finale subiscono anche il poker siciliano. Quattro reti che fanno malissimo e che potrebbero far rientrare in corsa Massimo Costantino sulla panchina rossoblu per tentare quantomeno di acciuffare i play out. Lotteria da cui presto potrebbero uscire Catanzaro e Reggina. I giallorossi fanno piangere l’ex Auteri rifilando tre gol al Matera. Il tris lo cala anche la formazione di Zeman alla Casertana. Al “Ceravolo” protagonista assoluto Giovinco (gol e assist per il numero 10 di casa).

Al “Granillo” Bangu suona la riscossa, Coralli e De Francesco fanno il resto. Matera e Casertana al tappeto. Catanzaro e Reggina a due passi dalla salvezza diretta. Quella che ha già in tasca il Cosenza che però continua a non convincere nelle zone nobili della graduatoria. A pagani i lupi silani si illudono con Baclet per poi essere raggiunti da De Santis. E’ solo uno, adesso, il punto di vantaggio su chi insegue i play off.

Alessio Bompasso