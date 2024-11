Ad attendere le due formazioni calabresi rispettivamente Catania e Siracusa. Le due formazioni siciliane cercano il riscatto dopo lo stop del turno precedente. Una addirittura proverà a sorpassare l’avversaria

Trasferta siciliana per le due rossoblù calabresi nel prossimo turno. La Vibonese a Catania. Il Cosenza a Siracusa.

Il Catania in questo avvio di campionato vanta il maggior numero di successi proprio tra le mura amiche. Due soli stop, l’ultimo domenica scorsa in trasferta contro il Francavilla. Passo falso che non ha assolutamente intimorito la squadra di Rigoli pronta più che mai a ripartire. Gli etnei al momento hanno un solo punto di vantaggio sulla squadra di Massimo Costantino che, dopo aver sfatato il tabu delle trasferte, proverà l’assalto al Cibali per mettere la freccia del sorpasso sugli avversari.



Al De Simone, di scena quello che ormai può essere considerato un classico del calcio meridionale tra Siracusa e Cosenza. Sono infatti più di trenta i campionati in comune disputati dalle due società. L’ago della bilancia in terra siciliana pende decisamente a favore dei padroni di casa con 16 affermazioni azzurre contro le sole 4 silane. I pareggi sono invece stati 11. Due le vittorie in casa, su tre per il Siracusa che domenica cercherà il riscatto dopo la sconfitta di domenica scorsa. Il Cosenza dal canto suo proverà ad invertire il ruolino di marcia esterno fermo al 9 ottobre.

Maria Chiara Sigillò