I rossoblu perdono anche lo scontro diretto contro i peloritani e scivolano in ultima piazza

La Vibonese resuscita anche il Messina e per la squadra di Massimo Costantino è il terzo kappaò di fila in campionato. Terza sconfitta consecutiva contro una diretta concorrente alla salvezza. Rossoblu, seppur a braccetto con i cugini di Calabria, ultimi in classifica. Non proprio la miglior cartolina da spedire ai tifosi dopo un intero girone. Difficile, tuttavia, fare meglio con una squadra partita in ritardo e non adeguata alla categoria. Un gruppo che alla prima difficoltà crolla. Come al “San Filippo” stadio dannato quest’anno per i vibonesi, poche settimane fa l’eliminazione dalla coppa Italia sul campo peloritano. Oggi la terza debacle consecutiva, la quarta nelle ultime cinque partite. La decima stagionale. Panettone amarissimo per Massimo Costantino ed i suoi fino al gol giallorosso molto meglio piazzati sul rettangolo siculo. Poi l’autorete di Usai e l’autostrada da tre punti aperta ai padroni di casa. La Vibonese non reagisce. Mette in mostra la solita sterilità sotto rete. Il Messina, invece, tiene il piede sull’acceleratore, e sigla il 2-0 con Maccarrone e il definitivo 3-0 con il ritorno al gol del bomber Pozzebon.

Alessio Bompasso