Non solo il derby di Calabria tra Catanzaro e Cosenza. In Lega Pro c'era molta attesa anche sulle “ripescate” Reggina e Vibonese. Da dimenticare l'avvio della prima. Con il sorriso quello rossoblù

Reggina al tappeto. Gli amaranto escono con le ossa rotte dal campo del Fondi, l'altra formazione rientrata dalla finestra tra i "Prof". La squadra di Zeman sbaglia completamente la prima frazione di gioco e al 45' è già sotto di due gol. Il primo lo infila quasi subito l'ex Cosenza Calderini troppo veloce per De Bode . La Reggina non reagisce ed i laziali calano il raddoppio che arriva al 36'. Questa volta è Tiscione a far impazzire la difesa amaranto: Porcino lo butta giù e l'arbitro concede il penalty che Albadoro trasforma senza tentennamenti. Ad un passo dal naufragio la Reggina rialza la testa con Gianola, sfiora il pari con Forgione ma subisce anche il tris dei padroni di casa che non lascia scampo ad interpretazioni. Reggina al tappeto e domenica arriva il Messina.

Saraniti gol. Il sorriso rossoblu porta la firma di Andrea Saraniti. Il bomber palermitano (ex dell'incontro) regala il primo punto alla Vibonese di Massimo Costantino. Sul campo dell'Akragas il numero 9 ospite fallisce il vantaggio poco prima l'1-0 dei padroni di casa (firmato Gomez) ma si rifà alla grandissima nel secondo tempo rovinando la festa al gruppo di Di Napoli. Terzo gol consecutivo per Saraniti in altrettante partite ufficiali. Classifica mossa e appuntamento a domenica prossima quando al "Luigi Razza" sbarcherà proprio il Fondi.