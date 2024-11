A punire ulteriormente il cammino delle calabresi, ci pensa il giudizio sportivo. A pagare il prezzo più alto, Vibonese e Reggina. Entrambe dovranno rinunciare alle pedine fondamentali

Non bastava la sconfitta in casa contro la Juve Stabia. E neanche quel penultimo posto in classifica che complica sempre di più la corsa alla salvezza. Oltre al danno, si aggiunge la beffa. A punire ulteriormente la Vibonese ci pensa il giudice sportivo.

I rossoblù, infatti, dovranno fare a meno di capitan Saraniti. Tre le giornate rimediate dal bomber numero 9 al temine della gara per aver offeso più volte l’arbitro. Lo stesso, che a dire da mister Campilongo ha compresso il risultato della gara punendo maggiormente la propria squadra. Dunque si complica, e non poco la situazione della Vibonese che nelle prossime tre gare si giocherà il tutto per tutto o quasi. Lecce, Siracusa e Francavilla le avversarie che Andrea Saraniti potrà guardare solo dalla Tribuna.

Le altre sanzioni. Mano pesante anche per le altre tre calabresi. Il Cosenza dovrà rinunciare nel prossimo turno a Letizia e Corsi, entrambi per l’espulsione rimediata durante l’ultima gara.

Male la Reggina. In tribuna anche Coralli. Un’assenza che forse peserà ancora di più alla Reggina di Zeman, impegnata nel prossimo turno contro la Juve Stabia, vista la capacità realizzativa del calciatore, l’unico ad avere continuità. Per il numero nove amaranto è il quinto cartellino giallo rimediato da inizio stagione, confermando quindi l’attrito tra il calciatore e gli arbitri. E la Reggina, insieme al Catanzaro dovranno inoltre pagare un’ammenda di 1.500 €.

Maria Chiara Sigillò