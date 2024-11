Il match del “Luigi Razza”, in programma domenica alle 16:30, si giocherà, invece, alle 14:30 per permettere agli sportivi di Vibo di seguire comodamente anche la gara di pallavolo tra la Callipo e Molfetta

La Lega, vista la richiesta avanzata dalla società Vibonese, in relazione alla concomitanza con altro evento (Superlega di pallavolo con la Callipo impegnata contro Molfetta prevista per le ore 18:00), a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, ha disposto che la gara Vibonese-Siracusa prevista per domenica 16 ottobre presso lo Stadio "Luigi Razza" di Vibo Valentia, abbia inizio alle ore 14,30, anziché alle ore 16,30.