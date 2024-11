Due pedine fondamentali nello scacchiere di Alessandro Erra. Il match inaugurerà la 22^ giornata di campionato.

LAMEZIA TERME - E’ una delle squadre che più di tutte ha cambiato pelle in questa sessione di mercato. L’Ischia attende solo di cambiare marcia in campionato. Per il momento i neo arrivati, ben dieci, non hanno prodotto gli effetti sperati. La formazione isolana spera di iniziare la rincorsa alla salvezza dal prossimo turno, quello in cui i biancorossi affronteranno la Vigor Lamezia. E’ il match che inaugura la 22^ giornata di campionato, la terza del girone di ritorno. Dal giro di boa in avanti l’Ischia ha raccolto solo sconfitte e lo spettro della retrocessione si è fatto più pesante. Merito anche delle dirette concorrenti, come la Reggina, a cui la Vigor potrebbe fare un bel favore asfaltando gli isolani. Infantino e Millesi, le spine nel fianco in più per i campani, Scarsella e Filosa gli uomini in meno per Alessandro Erra che dovrà rinunciare a due dei suoi giocatori più rappresentativi. All’andata finì 0-0. Un risultato che domani (fischio d’inizio alle 19:30) non servirebbe a nessuno.