Sono le due squadre che più hanno pareggiato in campionato. All'andata finì 3-0 per i silani

LAMEZIA TERME (CZ) - E’ il penultimo derby calabrese dell’anno. Quello più tranquillo. Quello che, probabilmente, regalerà il maggior spettacolo, non avendo troppi pensieri in testa. Vigor Lamezia vs Cosenza sarà anche il derby che metterà di fronte le due squadre che più hanno pareggiato in campionato. Tredici le “X” a testa per biancoverdi e rossoblù, che si affronteranno domenica alle 16:00 al “Guido D’Ippolito”. Nessuno più delle due cugine calabresi è così affetto da pareggiate acuta in questo torneo. E se la squadra di Alessandro Erra predilige leggermente la “X” fuori casa, il Cosenza, al contrario, ha raccolto più pari dentro le mura amiche. Pareggio è stato anche nell’ultimo turno di campionato per Vigor e Cosenza. I lametini hanno strappato un punto a Matera, i silani uno a Messina. Ironia della sorte, il segno “X” non è proprio di moda nello scontro diretto tra le due formazioni. All’andata finì 3-0 per il club in riva al Crati. Uno dei pochissimi acuti della gestione Cappellacci. Sulla panchina rossoblù, infatti, non si era ancora accomodato Giorgio Roselli. Al ‘D’Ippolito affronterà per la prima volta Alessandro Erra. E se il trainer biancoverde insegue la vendetta, l’allenatore rossoblù cerca il primo successo in trasferta della sua stagione. Motivazioni che spingeranno i bookmakers a prevedere, paradossalmente, una gara non da pareggio?