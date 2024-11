Lanciato il guanto di sfida a Juve Stabia e Benevento. Sotto l'albero i lametini cercano il riscatto, i cosentini conferme

LAMEZIA TERME (CZ) - E’ l’ultima giornata del 2014. Il turno che potrebbe lasciare sotto l’albero un bel regalo di Natale. Doni che servono alla Vigor Lamezia quanto al Cosenza. Per la prima è necessario un risultato positivo per uscire dalla crisi. Per la seconda, un ulteriore passo positivo in campionato, segnerebbe un record quasi assoluto in terza serie. Il Cosenza cerca il settimo risultato utile consecutivo. La vigor va a caccia del riscatto dopo tre kappaò di fila. Per motivi diversi, le chance sul piatto domani, non possono essere fallite. Sulla strada di lametini e cosentini, però, ci saranno 2 gruppi quasi invincibili. E’ una corazzata la Juve Stabia, avversario di turno dei biancoverrdi. E’ una macchina da guerra il Benevento sfidante dei silani. Le vespe di Pippo Pancaro cercheranno di aggiustare il tiro in trasferta. Li dove hanno peccato in qualcosa. Discorso inverso per i sanniti che invece arrancano in casa dove non vincono da due giornate. In queste piccole crepe dovranno infilarsi le due calabresi per brindare ad un Natale sereno.