Nessuno si aspettava un campionato così. I biancoverdi tengono un ritmo altissimo e se aggiustassero il tiro anche in trasferta…

LAMEZIA TERME (CZ) - C’è una Calabria che piange ed una che ride di gusto. Difficile immaginare ad inizio campionato che a gioire fosse il fazzoletto di terra più piccolo tra quelli inseriti nel girone C di Lega Pro. Lacrime a Cosenza, Reggio e Catanzaro. Piazze enormi, se rapportate a Lamezia Terme, quartier generale della Vigor lamezia. Regina tra le squadre di Calabria. Il ritmo imposto dalla formazione di Erra è da grande del torneo. Ventuno punti in classifica che tengono i biancoverdi nelle zone altissime della graduatoria generale. Ottimo l’attacco: 17 gol segnati. Un reparto trascinato da Stefano Del Sante, re dei bomber del girone. Buona la difesa: solo 11 le reti subite.

Se non fosse per il ko con la Salernitana, la squadra lametina sarebbe una delle pochissime del torneo a non aver mai perso in casa. Lì dove ha infilato quattro vittorie, le ultime tre di fila, ed un pareggio. Così e così il ruolino lontano dal “Guido D’Ippolito” dove Gattari e compagni hanno inanellato nell’ordine due pareggi, due vittorie e due sconfitte. La differenza con le battistrada è tutta qui. Un piccolo neo che tiene la Vigor lontano dal podio. Ma in fondo va bene anche così.