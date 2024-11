Lametini al tappeto. Decide il solito Corona

Lega Pro, Messina - Vigor Lamezia - Massimo risultato con il minimo sforzo. Basterebbe questa massima per sintetizzare il match del “San Filippo” tra Messina e Vigor. A festeggiare è la squadra di casa, a masticare amarissimo la formazione lametina. Sfuma così il quinto risultato utile di fila per gli Erra boys. Arriva, invece, il terzo segno positivo consecutivo per i peloritani.

Ai padroni di casa basta e avanza il gol del redivivo Giorgio Corona per stendere i biancoverdi. Rete arrivata su calcio di rigore per un’ingenuità di Battaglia su Damonte. Un gol che il Messina difende a spada tratta per i restanti minuti del primo tempo e per tutta la ripresa. Brividi per i locali solo al 95’ quando Rapisarda si divora il gol del pari schiacciando troppo il pallone da due passi.