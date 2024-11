Erra batte Auteri. Decide la “furbata” di Puccio nel primo tempo. Terza vittoria casalinga di fila per i biancoverdi volati a 21 punti in classifica

LAMEZIA TERME (CZ) - Un tiro da 30 metri fa secco il Matera e regala un sorriso da tre punti alla Vigor Lamezia. Un missile quello calciato da Puccio al 31’ che merita replay su replay. Potenza, precisione e furbizia c’è tutto nel tiro che piega i lucani al Guido d’Ippolito. Primo gol in questa stagione per la mezzala classe ‘89. Terzo successo consecutivo in casa per la squadra di Alessandro Erra che per la prima volta nella sua carriera di allenatore batte il suo ex trainer Gaetano Auteri.

Il tecnico biancovede ringrazia Puccio ma deve fare i complimenti anche al suo portiere Rosti, buttato nella mischia all’ultimo secondo, per sostituire il febbricitante Piacenti. Non ha pagato lo scotto dell’esordio chiudendo la porta in più occasioni e risultando decisivo in pieno recupero blindando il successo sul guizzo di Turchetta. Dimenticata in fretta la sconfitta di Benevento per i lametini che volano a 21 punti in classifica dietro solo le grandissime del girone.