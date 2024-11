La media è in linea con i programmi (salvezza) ma il rammarico resta

LAMEZIA TERME (CZ) - Nostalgia di casa, mal da trasferta, "trasfertite" acuta. Chiamatela come volete, il risultato non cambia. Almeno nelle ultime quattro gare lontano dal Guido D’Ippolito. Casa della Vigor Lamezia. La squadra di Alessandro Erra è reduce da quattro ko di fila. Debacle che hanno ridimensionato lo straordinario campionato dei lametini. Un ruolino di marcia cavalcante, stoppato in trasferta. Serie negativa inaugurata a Messina e proseguita a Benevento a Cosenza e Pagani. Il prodotto fa dodici punti in meno in classifica, che, se unito ai 22 messi in tasca, disegna perfettamente un bottino da 34 punti. Quelli della Salernitana, prima in classifica. Calcoli da fantacalcio, si dirà. Anche perché Alessandro Erra resta tranquillo. E in effetti, mettendo tutto nel calderone, la Vigor Lamezia ha raccolto 8 punti in 8 gare esterne. La media fa un punto a partita. Come il Catanzaro, la Casertana e la Paganese. Tutte squadre gravitanti a metà classifica. E allora ha regione Erra a dire che la sua squadra è in linea con i programmi. Se i programm, ovviamente, rientrano nella salvezza tranquilla. Ma il rammarico resta anche perché andando a spulciare le statistiche nelle prime quattro giornate di campionato i lametini hanno raccolto più fuori che dentro le mura amiche. Sette i punti conquistati al D’Ippolito, otto quelli in trasferta.