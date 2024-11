All'andata erano costati una sconfitta. In terra campana servono ai padroni di casa per riacciuffare i biancoverdi

LAMEZIA TERME (CZ) - Minuti finali ancora fatali alla Vigor Lamezia. Contro la Salernitana la storia si ripete. E se all’andata era costata addirittura una sconfitta, ai biancoverdi, questa volta, sfuma un successo a portata di mano. Un epilogo più amaro da un certo punto di vista. Quello dei tifosi calabresi, a secco da vittorie da dieci giornate, undici con quella odierna.



Prima frazione tra gli sbadigli all’Arechi. Più tambureggiante la ripresa. Pronti via e Montella porta i lametini in vantaggio al 5’, ribadendo in rete una respinta di Gori su Held. Lo stadio si ammutolisce, la Salernitana resta imbambolata e la Vigor ne approfitta.

Contropiede fulminante dei ragazzi di Erra, salernitano doc, e sullo stadio campano cala il buio pesto. Fa tutto Improta. corsa di quaranta metri e tiro preciso che fa secco Gori.



Gli amaranto sbandano e per poco lo stesso Improta non cala il tris. La formazione di casa si sveglia dal black-out solo al 35’esimo ma basterà per ristabilire l’equilibrio. Prima Negro riapre al match con un sinistro chirurgico, poi al 43’ è Colombo a regalare un insperato pareggio alla Salernitana e rovinare la festa alla Vigor.