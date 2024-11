I silani mettono in tasca il derby nei minuti finali. "Vergona, venduti" il coro rivolto ai biancoverdi

LAMEZIA TERME (CZ) - Una gara senza troppi sussulti, destinata ad un pari buono tanto alla Vigor quanto al Cosenza, spaccata da un episodio: l’orologio segna il 41’, contropiede fulminante dei silani sull’asse Calderini-Fornito, palo di quest’ultimo, scivolata rovinosa di Rapisarda e pallone in fondo al sacco.



Sugli spalti volano insulti ingiuriosi nei confronti della formazione di casa. E’ quasi tutto qui il derby tra biancoverdi e rossoblù. Due squadre praticamente salve appaiate, adesso a 40 punti in classifica.



E’ il primo successo esterno della gestione Roselli in riva al Crati, il settimo risultato utile di fila per il Cosenza, il secondo ko consecutivo al d’Ippolito per la Vigor. Una partita dai buoni ritmi. Meglio i lametini nel primo tempo, più in palle i cosentini nella ripresa. Poi, nel finale, la rete che regala i 3 punti ai lupi e la rabbia della Vigor per le offese ricevute.